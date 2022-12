Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, la ora 13.00, Romania a inceput sa transporte gaze in Republica Moldova prin conducta Iasi-Ungheni-Chișinau. Peste cateva ore, ministrul moldovean al Infrastructurii, Andrei Spanu, a anunțat ca Chișinaul cedeaza Transnistriei (stanga Nistrului), cel puțin in luna decembrie, toate cele 5,7 milioane…

- Dupa ce ieri, autoritațile a decis sa livreze tot gazul care vine de al Gazprom pe malul drept al Nistrului, astazi Ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu a venit cu explicații. ”Prieteni, vreau sa va mulțumesc pentru interesul acordat subiectelor energetice. Dupa anunțul semnarii contractului cu MGRES…

- Separtistul Vadim Krasnoselski a adunat membrii așa-numitului Consiliu de Securitate al Transnistriei, in cadrul ședinței fiind discutata problema aprovizionarii cu gaz a regiunii. Aceștia acuza Republica Moldova de incalcarea contractului cu concernul rus Gazprom. Conform presei din stanga Nistrului,…

- Republica Moldova va reduce livrarile de gaz catre regiunea stanga a Nistrului, daca va primi mai puțina energie de la Centrala de la Cuciurgan, scrie moscowtimes.com și Realitatea.md . „Fie vom fi aprovizionați cu energie electrica conform contractului in volumul maxim posibil, in funcție de volumele…

- Autoritațile de la Chișinau trebuie sa alcatuiasca un plan de plați catre furnizorii de gaze, avertizeaza directorul general al Moldovagaz, Vadim Ceban, dupa ce Gazprom a amenințat cu oprirea livrarilor, scrie Reuters.

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca a declarat ca Romania ar putea acorda Republicii Moldova, 5 milioane de metri cubi de gaze naturale per zi, insa nu mai mult. „Atunci cand am discutat cu premierul Gavrilița, am discutat despre 150 de milioane de metri cubi. Mai trebuie sa vedem ce cantitați putem…

- Moldovagaz nu este alter ego-ul Republicii Moldova, așa ca datoria pe care o are distribuitorul de gaze naturale catre Gazprom nu reprezinta datoria cetațenilor. Astfel de declarație a fost facuta de șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, prin intermediul unei postari pe Telegram . Acesta a ținut sa puna capat…

- Daca din 1 octombrie, Gazprom ar sista livrarile de gaz catre Republica Moldova, am putea primi gaz din Romania. Totuși, regiunea transnistreana va fi alimentata cu gaz doar daca va plati pentru el. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…