Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor depune eforturi pentru a furniza 15 miliarde de metri cubi (mld. mc) de gaze naturale lichefiate (GNL) pe piețele Uniunii Europene in acest an, in timp ce Europa incearca sa se debaraseze de livrarile de gaze rusești, au spus vineri liderii SUA și UE, potrivit Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a anunțat, vineri, la Bruxelles a hotarat impreuna cu Uniunea Europeana un plan in lucru pentru un viitor sigur și verde, prin care au in vedere doua elemente: reducerea dependenței Europei de gazul rusesc și reducerea cererii de gaz per total.

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles, l-au reales joi pe Charles Michel in functia de presedinte al Consiliului European, relateaza agentiile de presa internationale.

- "Suntem ingrijorați parțial pentru ca vedem retorica și vedem ca Rusia incearca sa creeze un fel de pretext acuzand Ucraina, Statele Unite și aliații NATO ca se pregatesc sa foloseasca arme chimice și biologice, am vazut asta și in trecut”, a raspuns Stoltenberg unei intrebari la conferința de presa…

- Liderii care participa la discuțiile la NATO au sosit joi (24 martie) la sediul de la Bruxelles și urmeaza sa-l avertizeze pe președintele rus Vladimir Putin ca țara sa va plati costuri „ruinoase” pentru invadarea Ucrainei. Trio-ul fara precedent de o zi de summit-uri NATO, G7 și UE va fi prezent și…

- Presedintele american Joe Biden va efectua o vizita in Polonia, vineri, Polonia, dupa ce va participa la summit-ul NATO de la Bruxelles, care va avea loc cu o zi inainte, a anuntat Casa Alba, transmite Noi.md. “Saptamina aceasta, presedintele Joseph R. Biden, Jr. va calatori in Polonia dupa intilnirile…

- Liderii UE nu reușesc sa stabileasca o data pentru a pune capat dependenței energetice de Rusia. Propunerea Comisiei Europene pentru o data limita pentru 2027 va fi discutata in luna mai. Intr-un comunicat publicat vineri, dupa un summit la Versailles, in Franța, liderii UE au spus ca țarile blocului…

- Ministrul francez al tranzitiei ecologice, Barbara Pompili, a afirmat miercuri, la New York, ca cele 27 de tari ale Uniunii Europene nu vor putea impune un embargo complet asupra importurilor lor de hidrocarburi rusesti, asa cum au decretat Statele Unite, noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la…