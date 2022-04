Stiri pe aceeasi tema

- Donald Tusk, președintele Partidului Popular European, cel mai mare grup din Parlamentul European, a criticat dur Ungaria, Germania și Austria, dupa ce o sursa din cadrul Gazprom a dezvaluit ca patru țari europene au achitat deja in ruble gazul rusesc, potrivit SpotMedia . „Am auzit ca nu doar Ungaria,…

- La inceputul lunii aprilie, in contextul razboiului declanșat de Putin in Ucraina și pe masura ce atrocitațile comise de armata Moscovei deveneau publice, guvernul Lituaniei a anunțat ca a oprit toate importurile de gaz rusesc, pe care l-a numit „toxic”. Pe un continent care se chinuie sa elimine dependența…

- Germania a anuntat, astazi, ca Occidentul va fi de acord sa impuna mai multe sancțiuni Rusiei in urmatoarele zile, dupa ce Ucraina a acuzat forțele rusești de crime de razboi in apropiere de Kiev, sporind astfel presiunea economica deja mare asupra Rusiei, noteaza Reuters. Economia Rusiei se confrunta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca a semnat un decret in care se mentioneaza ca clientii straini trebuie sa plateasca in ruble pentru gazul rusesc de la 1 aprilie, iar contractele vor fi intrerupte daca aceasta conditie nu se respecta, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . „Pentru…

- Uniunea Europeana si Statele Unite au anuntat, vineri, ca au incheiat un acord cu privire la livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL), cu scopul de a reduce dependenta UE de gaze naturale rusesti, relateaza BBC News. Acordul prevede livrarea in statele europene a minimum 15 miliarde metri cubi de…

- Presedintele american Joe Biden a anunțat, vineri, la Bruxelles a hotarat impreuna cu Uniunea Europeana un plan in lucru pentru un viitor sigur și verde, prin care au in vedere doua elemente: reducerea dependenței Europei de gazul rusesc și reducerea cererii de gaz per total.

- Președintele Klaus Iohannis a spus, dupa summiturile NATO, G7 și al Consiliului European, ca au existat discuții pro și contra pentru un pachet de sancțiuni pe energie, dar nu a existat o propunere concreta, formala și ca este nerealista impunerea de sancțiuni pe gazul rusesc. „Discuții s-au purtat,…

- Germania vrea sa accelereze constructia de terminale de gaz natural lichefiat (GNL), care sa-i permita importul de GNL pe mare pentru a-si reduce dependenta de gazul rusesc, intr-un context de tensiuni intre Moscova si tarile occidentale in legatura cu Ucraina, a indicat miercuri guvernul de la Berlin,…