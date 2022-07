Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare conducta care transporta gazul rusesc catre Germania a inceput luni lucrarile anuale de intreținere, urmand ca fluxurile sa fie oprite timp de zece zile, insa guvernele, piețele și companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina, transmite…

- Ucraina se opune predarii de catre Canada a unei turbine catre compania ruseasca Gazprom, controlata de stat, pentru livrari de gaze naturale Germaniei, intrucat gestul ar incalca sanctiunile impotriva Rusiei, a declarat, joi, pentru Reuters, o sursa din Ministerul Energiei din Ucraina. Purtatorul de…

- ”Actionarii au hotarat ca in situatia actuala nu este oportun sa se plateasca dividende pe baza rezultatelor anului 2021. In acest moment, Gazprom prioritizeaza implementarea programului sau de investitii, inclusiv extinderea infrastructurii de gaze in regiunile Federatiei Ruse si pregatirile pentru…

- Preturile gazelor naturale in Europa au crescut din nou dupa ce saptamana trecuta au crescut cu 43%, deoarece reducerile abrupte ale aprovizionarii Rusiei au pus guvernele in alerta maxima pe fondul posibilitatii tot mai mari de rationalizare, scrie Bloomberg, relateaza Mediafax. Contractele futures…

- Statele membre ale Uniunii Europene au elaborat masuri menite sa faca fata unei crize de aprovizionare dupa invazia Rusiei in Ucraina. UE s-a bazat pe Rusia pentru aproximativ 40% din gazele necesare inainte de razboi – ajungand la 55% in cazul Germaniei. Ca raspuns la criza energetica, unele state…

- Temerile oamenilor din luna martie, atunci cand se credea ca litrul de carburant va ajunge la 10 lei, par sa se adevereasca. In acea luna, statul a tinut sa linisteasca oamenii si le-a transmis ca nu sunt motive sa creada ca preturile vor exploda. Insa, in tot acest timp nu s-a facut nimic pentru a…

- „Este cu adevarat ceva ce nu s-a mai vazut, creșterea (de 85% - n.red.)a inceput, practic, e accelerata din ultima parte a anului trecut, practic de prin septembrie, brusc gazul rusesc a inceput sa creasca, tragand toata piata in sus. Eu am tot spus ca, cu certitudine, acest lucru nu a fost intamplator,…