Gazul din Azerbaidjan ar putea înlocui un sfert din cel venit de la Gazprom pe timpul iernii Producatorul roman de gaze Romgaz a semnat un contract de furnizare cu compania de stat de petrol și gaze Socar din Azerbaidjan pentru livrarea de volume spot in lunile de iarna. Cumparatorul poate asigura pana la 300 de milioane de metri cubi in perioada 1 ianuarie-1 aprilie 2023, cu livrari zilnice de pana la 4,2 milioane de metri cubi, potrivit unor surse apropiate de discuție, citate de publicația britanica Independent Commodity Intelligence Services. Ca sa ne dam seama de dimensiunea celor 300 milioane de metri cubi in cele trei luni ale anului, trebuie sa spunem ca in perioada ianuarie-martie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce gospodariile europene se pregatesc pentru penuria de energie, Ilie Vasilescu, un muncitor in construcții din Ialomița, Romania, este disperat ca va trebui sa aleaga intre a-și incalzi casa mica și sa plateasca taxele universitare ale fiului sau. Vasilescu, la fel ca mii de alții, a suferit…

- Comisia a anunțat crearea a șase noi centre de combatere a dezinformarii care vor face parte din Observatorul european al mass-mediei digitale (EDMO). Comisia a anunțat crearea a șase noi centre de combatere a dezinformarii care vor face parte din Observatorul european al mass-mediei digitale (EDMO),…

- ”Turcia are foarte multe produse turistice, iar turismul sportiv este unul dintre ele. Astfel, parcul natural Ballikayalar este unul special, deoarece este la numai 45 de minute de Istanbul. Daca vii la Istanbul, parcul se afla la numai o ora de condus, iar aici poti face catarari, te poti plimba si…

- Ziua internationala a Marii Negre este sarbatorita an de an la 31 octombrie, data la care, in 1996, a fost semnat Planul Strategic de Actiune pentru Marea Neagra de catre cele sase tari riverane Marii Negre, respectiv Bulgaria, Georgia, Romania, Rusia, Turcia si Ucraina. Citește și: 31 Octombrie: Sarbatoarea…

- In fiecare an, la 31 octombrie este marcata Ziua internationala a Marii Negre, la aceasta data fiind semnat, in 1996, Planul Strategic de Actiune pentru Marea Neagra, de catre cele sase tari riverane Marii Negre, respectiv Bulgaria, Georgia, Romania, Rusia, Turcia si Ucraina. Planul Strategic de Actiune…

- Romania stinge lumina, dupa ce la nivel european s-a decis ca este obligatoriu ca țarile membre sa scada consumul cu 5%, la orele de varf. Romanii de rand deja consuma mai puțin decat in alți ani. Iarna care vine ar putea fi cea mai grea, avertizeaza specialiștii in energie. Romania are gaz in depozite,…

- Vicepremierul Andrei Spinu, a participat la reuniunea ministeriala prezidata de premierul roman Nicolae Ionel Ciuca, organizata in marja Conferinței internaționale a gazului in Romania, in data de 22 septembrie 2022. La reuniune au participat și miniștri ai Energiei din Romania, Ucraina, Azerbaidjan,…

- Azerbaidjanul face tot ce-i sta in putinta sa furnizeze gaze Romaniei, insa exista cel putin 10 tari europene care cer gaze acum statului caspic, a afirmat, joi, Parviz Shahbazov, ministrul Energiei din Azerbaidjan. El a fost prezent la Bucuresti la conferinta Romanian International Gas Conference,…