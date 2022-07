Gazprombank, divizia financiara a gigantului energetic rus, exploreaza optiunile strategice privind afacerea sa din Elvetia, inclusiv o posibila vanzare, partiala sau totala, a anuntat vineri Gazprombank Switzerland, cu sediul in Zurich, transmite Reuters. Gazprombank este unul dintre ultimele canale ramase pentru finantarea fluxurilor comerciale dintre Rusia si Elvetia, deoarece alte banci rusesti importante sunt supuse sanctiunilor, in urma invadarii Ucrainei. Subsidiara sa din Elvetia, care are aproximativ 80 de angajati, este activa in principal in finantarea comertului si a exporturilor,…