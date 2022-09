Gazprom va finaliza lucrările programate la gazoductul Power of Siberia Gazprom finalizeaza lucrarile de intreținere programate la gazoductul Power of Siberia, care au loc in perioada 22-29 septembrie. Dupa aceea, livrarile de gaz rusesc catre China ar trebui sa se reia. In conformitate cu acordul dintre Gazprom și compania chineza CNPC, intreținerea preventiva a echipamentelor și sistemelor Power of Siberia se efectueaza in primavara și toamna fiecarui an. Reparaț Citeste articolul mai departe pe noi.md…

