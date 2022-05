Gazprom suspendă livrările de gaze către unul dintre principalii furnizori din Olanda, după refuzul plăţii în ruble Gigantul rus al gazelor naturale Gazprom suspenda, incepand de marti, livrari catre furnizorul GasTerra, detinut in parte de catre statul olandez, in urma refuzului acestuia de a plati in ruble, anunta firma olandeza, relateaza AFP, citata de News.ro ”Gazprom a anuntat ca intrerupe aprovizionarea incepand de la 31 mai”, a anuntat intr-un comunicat, luni, GasTerra, […] The post Gazprom suspenda livrarile de gaze catre unul dintre principalii furnizori din Olanda, dupa refuzul platii in ruble appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

