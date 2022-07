Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom a anunțat ca va reduce din nou livrarile de gaz prin conducta Nord Stream 1 pentru „reparații”, reducand la jumatate fluxul actual, care oricum reprezinta 40% din capacitatea de transport a gazoductului, scrie DW. Anunțul vine in aceeași zi in care Kremlinul declara ca Rusia „nu este interesata”…

- Grupul rus Gazprom a anuntat luni ca va opri, pentru mentenanta, o alta turbina din cadrul gazoductului Nord Stream 1, ceea ce inseamna o noua reducere drastica a livrarilor de gaze rusesti spre Europa, informeaza Reuters si AFP. Gazprom a precizat ca, incepand de miercuri, livrarile de gaze via Nord…

- Uniunea Europeana va anunta miercuri planuri de urgenta privind diminuarea cererii de gaze in urmatoarele luni, avertizand tarile ca fara reduceri semnificative in prezent nu vor reusi sa-si asigure combustibilul in urmatoarea iarna, daca Rusia opreste livrarile, transmite Reuters. Europa se grabeste…

- Comisia Europeana nu se asteapta la reluarea livrarilor prin gazoductul Nord Stream 1 dupa efectuarea celor zece zile de lucrari de mentenanta, care sunt programate sa se incheie joi, a anuntat Wall Street Journal (WSJ), citand declaratia comisarului european pentru buget, Johannes Hahn, transmite Reuters,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in septembrie au crescut cu peste 5 dolari dolari, sau cu 5,1%, pana la 106,27 dolari pe baril, dupa un avans de 2,1% consemnat vineri. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) cu livrare in august au avansat cu5,01 dolari…

- Gazprom oprește astazi livrarile de gaze catre Europa prin conducta Nord Stream 1, principalul gazoduct care transporta gazele rusești pana in Germania. Motivul oficial al sistarii gazelor il reprezinta „lucrarile de mentenanța”, programate a avea loc timp de zece zile, in perioada 11-21 iulie. Guvernele…