Gazprom reduce cu 15% livrările de gaze naturale către grupul italian Eni ”Eni confrma ca Gazprom i-a comunicat o reducere limitata a furnizarii de gaze naturale, pentru zua de miercuri, de aproximativ 15%”, declara AFP un purtator de cuvant, care precizeaza ca ”motivele acestei reduceri nu au fost notificate in acest stadiu”. Exportul de gaze naturale rusesti catre Europa se afla intr-o scadere constanta, dupa ce europenii au impus sanctiuni Rusiei din cauza invaziei si Razboiului rus din Ucraina. Gazprom si-a intrerupt livrarile de gaze naturale catre mai multi clienti europeni care au refuzat sa plateasca in ruble, un dispozitiv prin care Moscova incearca sa ocoleasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre cele 54 de intreprinderi straine care au incheiat un contract de furnizare de gaze naturale cu gigantul rus Gazprom au deschis un cont in ruble la Gazprombank pentru a-si onora platile, anuntaa joi vicepremierul rus Aleksandr Novak, potrivit agentiei ruse de presa RIA Novosti,…

- Potrivit vicepremierului rus, ”54 de intreprinderi” au contracte cu Gazprom Export. ”Dupa cifrele mele, aproximativ jumatate au deschis deja in banca noastra conturi speciale – in devize si in ruble – care permit viramentul in devize, conversia in ruble si plata gazelor naturale furnizate in ruble”,…

- Ședința de criza la nivelul Uniunii Europene. Ministrii Energiei din statele membre UE se reunesc luni, 2 mai, de urgența, pentru a gasi o rezolvare la situația privind gazul rusesc pe care Putin spune ca-l va livra doar daca va fi platit in ruble.Blocul comunitar se straduieste sa vina cu…

- Ministrii Energiei din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc luni in sedinta de criza, in contextul in care blocul comunitar se straduieste sa vina cu un raspuns comun la solicitarea Moscovei potrivit careia cumparatorii europeni trebuie sa plateasca in ruble pentru gazele naturale rusesti,…

- Saptamana trecuta Rusia a intrerupt livrarile de gaze spre Bulgaria si Polonia, dupa ce aceste state au refuzat sa respecte solicitarile Moscovei de a face plata in ruble. Cele doua tari intentionau deja sa inceteze sa mai utilizeze gaze rusesti de la finele acestui an si autoritatile sustin ca pot…

- Statele membre ale UE par impartite cu privire la modul in care pot continua sa plateasca pentru gaz fara a incalca sanctiunile europene impuse din cauza invaziei Ucrainei de catre Rusia la 24 februarie. Multe tari din Europa raman puternic dependente de importurile rusesti de energie.Polonia, unul…

- UE ar trebui sa sancționeze țarile care folosesc ruble pentru a plati gazul rusesc, a declarat ministrul polonez al Climei, in urma deciziei Moscovei de a intrerupe aprovizionarea Poloniei și Bulgariei din cauza refuzului lor de a face acest lucru, scrie Observatornews.ro . Statele membre ale UE par…

- Rusia va opri livrarile de gaze naturale catre cumparatori din state "neprietene" daca acestea nu trec la plata in ruble de la 1 aprilie, anunta presedintele rus Vladimir Putin, vizand Uniunea Europeana (UE), relateaza Bloomberg. "Pentru a cumpara gaze naturale rusesti, ei trebuie sa deschida conturi…