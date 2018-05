Gazprom, profit net a depasit toate asteptarile

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Bocșaru, directorul financiar al producatorului autohton Automobile Dacia a declarat ca cifra de afaceri in lei a companiei a fost in creștere cu 11,45% fața de 2016. Anul trecut Dacia a inregistrat o cifra de afaceri in valoare de 23,1 miliarde lei (5,1 miliarde de euro).

- Cifra de afaceri Automobile Dacia a depașit in premiera pragul de 5 miliarde euro, crescand cu 11% fața de 2016, a anunțat compania. Profitul inainte de impozitare a crescut cu 9%, pana la 120 milioane euro. Contribuția vanzarilor de autovehicule și de componente auto la realizarea cifrei de afaceri…

- De asemenea, compania a realizat in primele trei luni ale anului vanzari de 4,87 miliarde lei, cu 5- in creste fata de aceeasi perioada din 2017, cand s-au ridicat la 4,65 miliarde lei. "Valoarea vanzarilor consolidate a crescut usor cu 5- comparativ cu T1/17, sustinuta de preturi mai mari ale produselor…

- ​Apple a afișat cel mai bun al doilea trimestru (Q2) din istoria sa, cu venituri de 61,1 miliarde dolari, iar numarul de iPhone-uri vandute a depașit 52 de milioane, cu un preț mediu cu 10% mai mare decat acum un an, datorita lansarii iPhone X.

- Grupul petrolier rus Lukoil a raportat miercuri un profit net de 418,8 miliarde ruble (7,26 miliarde dolari) pentru anul 2017, mai mult decat dublu fata de 206,8 miliarde ruble in 2016, ca urmare a efectelor evolutiilor cursului de schimb si a vanzarii companiei miniere Arkhangelskgeoldobycha, informeaza…

- In cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. H&M, Zara, C&A si Pepco sunt principalii actori intr-o piata de fashion evaluata la aproape 5 miliarde de euro, afirma expertii de la KeysFin, intr-un…

- Producatorul de petrol si gaze Naftogaz a anuntat ca Gazprom va trebui sa-i plateasca suma de 2,56 miliarde de dolari ca despagubire, dupa ce instanta de la Stockholm a decis in favoarea companiei ucrainene in etapa finala a unei batalii legale de patru ani.