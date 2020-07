Gazprom, primele pierderi trimestriale dupa cele din 2015: "Situatia de pe piata europeana a gazelor este dezastruoasa cu o scadere dramatica a preturilor si volumelor"

Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul rus Gazprom, lovit de pandemie. Raporteaza primele pierderi trimestriale de dupa 2015, dupa scaderea cererii de gaze in Europa Grupul rus Gazprom, cel mai mare producator mondial de gaze naturale, a raportat marti pierderi consistente pentru primul trimestru, in conditiile in care pandemia…

- Volvo a anunțat o scadere de doar 2.1% a vanzarilor din luna iunie, la 61.483 de unitați, menționand ca piețele din Europa, China și SUA incep sa iși revina dupa mai multe luni in care masurile de restricție in contextul pandemiei au afectat intreaga industrie auto. Per total, in prima jumatate din…

- Numarul cazurilor de coronavirus la nivel global a depașit 6 milioane. COVID-19 a dus la peste 370.000 de decese la nivel mondial, dar se crede ca numarul real este mai mare, deoarece testele sunt inca limitate și multe țari nu includ victimele din afara spitalelor. America Latina a raportat 50.000…

- TSMC, cel mai mare producator mondial de procesoare, va investi 12 miliarde dolari pentru o fabrica în Arizona, iar anunțul este considerat de administrația Trump ca fiind o mare victorie, fiindca va scadea dependența comerciala a SUA de China. Anunțul a fost salutat și de secretarul de stat Mike…

- Acest anunt vine dupa o relatare din Franta conform careia un barbat a fost infectat cu noul coronavirus pe 27 decembrie, cu cateva zile inaintea raportarii primelor cazuri in China. Pacientul a fost diagnosticat cu pneumonie, dar o proba prelevata la acea data a fost abia acum testata pozitiv cu…

- Specula cu echipamente medicale poate primi o grea lovitura. In prima fabrica din Romania care produce maști de protecție, absolut necesare pentru populație, dar și pentru personalul medical, aflat in prima line a luptei cu raspandirea COVID-19, se confecționeaza o masca pe secunda. Evz.ro a aflat detalii…

- Ford va lansa mai tarziu decat era prevazut cateva dintre modele, criza Covid-19 schimband mult planurile companiei, din cauza opririi fabricilor și a scaderii cererii. Ford a reluat producția in China, o va relua treptat in Europa din 4 mai, dar in SUA nu se știe cand va reporni. In acest an compania…