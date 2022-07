Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Ucraina semneaza vineri, la Istanbul, un acord referitor la exporturile de cereale. Pe de alta parte, Moscova transmite ca vrea sa isi dezvolte relatia „strategica” pe care o are cu Ungaria, in ciuda sanctiunilor adoptate de Uniunea Europeana impotriva Moscovei. Președintele Zelenski dezminte…

- Fluxurile de gaze rusești prin conducta Nord Stream 1 sunt sunt așteptate sa reporneasca la timp, joi, dupa finalizarea lucrarilor de intreținer, au declarat pentru Reuters doua surse care cunosc planurile de export.Conducta, care reprezinta mai mult de o treime din exporturile rusești de gaze naturale…

- Marți, Vladimir Putin a dat asigurari ca gigantul rus Gazprom isi va indeplini pe deplin obligatiile fata de partenerii sai, intr-un moment in care livrarile catre Europa scad in plin conflict in Ucraina, scrie AFP. „Gazprom si-a indeplinit, continua sa-si indeplineasca si isi va indeplini pe deplin…

- In scrisoare se spune ca Gazprom, care detine monopolul exporturilor de gaze rusesti prin conducte, nu si-a putut indeplini obligatiile de furnizare din cauza unor circumstante ”extraordinare”, in afara controlului sau. Grupul a precizat ca masura de forta majora, o clauza invocata atunci cand o afacere…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat duminica, intr-o convorbire cu premierul canadian Justin Trudeau, ca ucrainenii nu vor accepta niciodata decizia Canadei de a trimite turbine inapoi in Germania „incalcand regimul de sanctiuni” impotriva Rusiei, relateaza AFP. Aceasta a fost prima…

- Exportatorul rus de gaze Gazprom a declarat sambata ca se așteapta ca Siemens sa iși indeplineasca pe deplin obligațiile atunci cand intreține turbinele necesare pentru funcționarea gazoductului Nord Stream 1 și pentru transporturile de energie catre Europa, scrie Reuters . Gazprom, controlata de Kremlin,…

- Putin, care considera sanctiunile impuse Rusiei drept o declaratie de razboi economic, a spus ca apelurile occidentale de a reduce dependenta de energia rusa au facut pietele globale ”febrile”, cu cresteri semnificative ale preturilor petrolului si gazelor. Clientii din Uniunea Europeana au spus ca…

- Kremlinul a anuntat ca va creste livrarile de gaze catre Europa daca o turbina pentru gazoductul Nord Stream 1, deservita in prezent in Canada, va fi returnata. Ucraina se opune predarii de catre Canada a unei turbine catre compania ruseasca Gazprom, controlata de stat, pentru livrari de gaze naturale…