Gazprom oprește din nou gazul către Europa. Care este motivul? Livrarile de gaze rusești catre UE prin gazoductul Nord Stream 1 vor fi intrerupte timp de trei zile, din 31 august pana pe 2 septembrie, pentru „mentenanța”, a anunțat vineri, 19 august, concernul rus Gazprom, relateaza AFP cu referire la Hotnews . „Este necesar sa se efectueze mentenanța la fiecare 1.000 de ore” de funcționare, a justificat Gazprom intr-un comunicat de presa. Aceasta decizie risca sa reaprinda temerile de penurie in Europa, unde Moscova este acuzata de șantaj energetic. Gazprom a anunțat marți ca prețul gazelor naturale in Europa ar putea crește cu 60% pana la peste 4.000 de… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

