Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe primul loc din Uniunea Europeana a cheltuielolor pentru salariile bugetarilor raportat la totalul veniturilor incasate, arata datele Consiliului Fiscal. Pe ultimul loc al clasamentului se afla Germania, care ofera cel mai mic procent din venituri catre bugetari.Dintre cele…

- Un turist american, venit in vacanta in Mamaia, a postat pe TikTok un videoclip cu micul dejun luat "pe cea mai scumpa plaja din Romania".Mai exact, barbatul a comandat o cafea, un sandvici si un smoothie, pentru care a platit 12 dolari, adica 60 de lei."Doar 12 dolari! Mic dejun pe…

- Pe fondul conflictului intern privind statutul criptomonedelor in țara, președintele rus Vladimir Putin a semnat vineri, 15 iulie, un nou proiect de lege prin care se interzice "utilizarea activelor digitale, cum ar fi criptomonedele și NFT, pentru a plati bunuri și servicii”.Noua lege cere,…

- Guvernul a reusit sa mentina ''statistica'' cresterii economice ''in cea mai mica banda de fluctuatie posibila'', a afirmat, vineri, premierul Nicolae Ciuca, care a adaugat ca pastrarea cotei unice de impozitare, incurajarea investitiilor si a mediului de afaceri sunt "vitale" pentru pastrarea acestui…

- Companiei furnizoare de energie EDF, care este copleșita de datorii, va fi naționalizata de statul frncez, a anuntat miercuri, 6 iulie, prim-ministrul Elisabeth Borne.”Va confirm astazi ca statul intentioneaza sa controleze 100% din capitalul EDF”, a spus Borne intr-un discurs sustinut in…

- Guvernul ia in calcul ca in aceasta iarna, in functie de evolutia regionala legata de razboiului din Ucraina si efectele sanctiunilor aplicate Rusiei, sa impuna o reationalizare a consumului de gaze, pentru companii, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro, populatia nefiind afectata de o…

- Guvernul a aprobat in cadrul sedintei de miercuri, premierea lui David Popovici de catre Clubul Sportiv Dinamo cu suma de 500.000 de lei. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat ca aceasta suma se adauga la cea 1.000.000 de lei oferita de Executiv, prin intermediul Ministerului…

- O femeie de naționalitate romana in varsta de 48 de ani a fost condamnata la cinci luni de inchisoare de catre Tribunalul Regional din orașul austriac Feldkirch, deoarece anul trecut a profitat de defecțiunea unui bancomat și a scos 32.000 de euro in loc de cei 700 pe care avea de gand sa-i scoata.Reținuta…