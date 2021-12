Gazprom nu se grăbeşte să obţină aprobările pentru Nord Stream 2, în contextul preţurilor ridicate la gaze naturale Profitul record înregistrat de Gazprom în trimestrul al treilea al acestui an, ca urmare a preturilor ridicate la gaze de pe piata europeana, înseamna ca grupul rus nu va începe sa pompeze gaze prin conducta Nord Stream 2 pâna când nu va obtine autorizatiile necesare si nici nu va presa Germania sa urgenteze procesul de autorizare, au declarat pentru Reuters doua surse apropiate acestui dosar, potrivit Agerpres.



Pomparea de gaze în conducta Nord Stream 2 fara aprobarea autoritatilor germane ar declansa o amenda modesta, însa, având în…

Sursa articol: hotnews.ro

