Gigantul rusesc Gazprom a invocat situație de forța majora in ceea ce privește livrarile de gaze catre Europa pentru cel puțin un client important, potrivit unei scrisori din 14 iulie a companiei, consultata luni de Reuters. In scrisoarea vazuta de jurnaliștii de la Reuters se arata ca Gazprom, care deține monopolul exporturilor de gaze rusești, nu și-a putut indeplini obligațiile de furnizare din cauza unor circumstanțe “extraordinare” care nu se afla sub controlul gigantului energetic. Gazprom a precizat ca masura de forța majora, o clauza invocata atunci cand o afacere este afectata de ceva…