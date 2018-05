Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rus Gazprom a anuntat, luni, ca a finalizat sectiunea subacvatica a primei conducte din cadrul proiectului TurkStream, care va face legatura intre Rusia si Turcia, via Marea Neagra, potrivit Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca actiunea militara a Turciei in provincia siriana Afrin este "inacceptabila" si a criticat Rusia pentru ca asista impasibila la atacurile desfasurate de fortele siriene in regiunea Ghuta de Est, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Autoritațile din Turcia au descoperit și arestat patru barbați care incercau sa vanda o substanța radioactiva in capitala Turciei, Ankara. Sursa substanței și identitatea cumparatorului raman necunoscute, susțin cei de la canalul TV turcesc NTV.

- Ministrul apararii din Grecia, Panos Kammenos, i-a cerut omologului sau Mihai Fifor sa implice Romania pentru a obtine din partea Turciei eliberarea celor doi militari din Fortele Armate Elene.

- Statele Unite au cerut Turciei sa renunțe la achiziționarea sistemului anti-racheta S-400, fabricat in Rusia, avertizand autoritațile de la Ankara cu privire la consecințele unei astfel de decizii, se afirma intr-un reportaj al cotidianului Haberturk care citeaza o sursa de la Washington.

- Reprezentativa de juniori a Romaniei, formata din fotbalisti nascuti dupa 1 ianuarie 2003, va disputa, in perioada 6-8 martie, doua meciuri de pregatire cu selectionata similara a Turciei. Tricolorii se vor reuni miercuri, 28 februarie, la Centrul National de Fotbal Buftea, unde se vor pregati pana…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a cerut vineri Turciei sa dea dovada de retinere in actiunile sale militare din nord-vestul Siriei, reiterand mesajul adresat Ankarei de secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Ceea ce doreste Uniunea Europeana este ca tinta operatiunilor…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, miercuri, ca Turcia are ingrijorari legitime de securitate, in contextul in care Armata turca a lansat o ampla ofensiva militara impotriva kurzilor din nordul Siriei, relateaza agentia Anadolu.