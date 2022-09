Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile de gaz rusesc catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1 vor fi intrerupte timp de 3 zile, intre 31 august si 2 septembrie, pentru lucrari de "mentenanta", a anuntat vineri compania rusa Gazprom, relateaza AFP si Reuters.

- Livrarile de gaze prin gazoductul Nord Stream 1, suspendate in perioada 31 august – 2 septembrie, pentru mentenanța Livrarile de gaz rusesc catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1 vor fi intrerupte timp de trei zile, intre 31 august si 2 septembrie, pentru lucrari de „mentenanta”, a anuntat vineri…

- ”Este necesar sa se procedeze la o mentenanta din 1.000 imn 1.000 de ore” cu privire la functionare, justifica intr-un comunicat Gazprom. Aceasta decizie risca sa reaprinda temeri cu privire la penurii de gaze naturale in UE, care acuza Moscova de un santaj energetic.The post Livrarile de gaze naturale…

- Preturile de referinta in Europa la gaze naturale au crescut marti, pana aproape de recordul absolut atins in luna martie, dupa ce grupul rus Gazprom a anuntat o noua reducere a livrarilor prin gazoductul Nord Stream, informeaza AFP, potrivit Agerpres. In jurul orei 09:15 GMT, la hub-ul TTF de la Amsterdam,…

- Gazprom a anunțat ca va reduce din nou livrarile de gaz prin conducta Nord Stream 1 pentru „reparații”, pana la jumatate din fluxul actual, care oricum reprezinta 40% din capacitatea de transport a gazoductului. Anunțul vine in aceeași zi in care Kremlinul declara ca Rusia „nu este interesata” sa opreasca…

- OMV se asteapta ca livrarile din Rusia prin gazoductul Nord Stream 1 sa se reia asa cum era planificat, dupa efectuarea lucrarilor de mentenanta, a anuntat luni grupul energetic austriac, dupa ce, conform unui document consultat de Reuters, Gazprom a decis sa invoce o clauza de tip "forta majora"…

- Gigantul rus Gazprom a anunțat ca-și reduce cu inca o treime livrarile de gaze catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1, susținand ca a fost nevoit sa opreasca un echipament al companiei germane Siemens, la o zi dupa o prima reducere drastica. Gazprom a oprit funcționarea unei alte turbine de gaz…

- Gigantul rus Gazprom a anunțat miercuri diminuarea cu inca o treime a livrarilor sale de gaze naturale catre Europa via gazoductul Nord Stream, invocand o defecțiune tehnica. Aceasta diminuare intervine dupa ce cu o zi inainte procedase la o prima diminuare, drastica, a cantitații de gaze livrate prin…