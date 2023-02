Gazprom: exporturile europene de gaze au crescut în februarie datorită livrărilor din Turcia Media zilnica a exporturilor zilnice de gaze prin gazoduct ale gigantului energetic rus Gazprom catre Europa a crescut cu 17% in prima jumatate a lunii februarie fața de ianuarie, datorita livrarilor prin Turcia, potrivit calculelor Reuters bazate pe datele de export, scrie dailysabah.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

