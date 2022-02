Exporturile ruse de gaze naturale catre Europa, via Ucraina, continua normal, fiind in linie cu cererile clientilor, a anunțat gigantul rus Gazprom, potrivit Reuters. Compania a mai precizat ca solicitarile de gaze pe aceasta ruta se ridica la 107,5 milioane metri cubi, duminica. Grupul Gazprom asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei, fiind cel mai mare producator mondial de gaze naturale. The post Gazprom: Exporturile de gaze via Ucraina spre Europa continua normal appeared first on Puterea.ro .