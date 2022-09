Nord Stream 1, care trece pe sub Marea Baltica pentru a aproviziona Germania si alte tari, functiona la o capacitate de 20% inainte ca livrarile sa fie oprite timp de trei zile, in aceasta saptamana, pentru intretinere. Livrarile urmeaza sa fie reluate sambata la ora 0100 GMT. ”Livrarile ar trebui sa continue” conform programului, a declarat una dintre surse pentru Reuters. Moscova da vina pe sanctiunile impuse de Occident dupa ce Rusia a trimis trupe in Ucraina, in februarie, pentru ca au impiedicat operatiunile de rutina si intretinerea Nord Stream 1. Bruxelles-ul spune ca acesta este un pretext…