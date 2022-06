Stiri pe aceeasi tema

Gazprom diminueaza livrarile de gaze catre Italia incepand de miercuri. Rușii au informat compania italiana Eni despre o reducere cu 15% a fluxurilor, anunța publicația Open care citeaza agenția Ansa, potrivit Mediafax.

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

Gigantul rus al gazelor Gazprom a anunțat joi ca boardul sau recomanda un dividend de 52,53 ruble pe acțiune pentru rezultatele sale din 2021, in creștere de la 12,55 ruble pentru de anul precedent.

- Sambata compania de energie de stat finlandeza Gasum anunța ca: „Livrarile de gaze naturale catre Finlanda in baza contractului de furnizare al lui Gasum au fost intrerupte”. Compania publica finlandeza a anunțat ca a fost informata de furnizorul Gazprom despre intreruperea livrarilor, dupa ce Helsinki…

- Reuniți in regim de urgența luni, dupa ce Gazprom a decis intreruperea livrarilor de gaze naturale Poloniei și Bulgariei, care refuza sa faca plațile in ruble, cei 27 miniștri europeni ai Energiei au dorit sa transmita un mesaj de unitate europeana victimelor șantajului Rusiei. In dezbaterile purtate…

- Bulgaria si Polonia vor fi aprovizionate cu gaze naturale de catre vecinii lor din Uniunea Europeana, dupa ce Gazprom a anuntat ca a oprit complet livrarile de gaze naturale catre cele doua țari, pe motiv ca au refuzat plata in ruble.

Gazprom nu confirma informația potrivit careia furnizarea de gaze rusești catre Polonia a fost deja oprita, a declarat reporterilor reprezentantul oficial al holdingului, Serghei Kupriyanov, citat de agenția rusa de stat TASS.

- In cazul in care Gazprom nu va furniza gaze naturale din 1 mai, atunci nici centrala de la Cuciurgan nu va putea asigura cu energie electrica consumul de pe malul drept, declara vicepremierul, Andrei Spinu. Acesta a venit cu detalii despre soluțiile pe care le au autoritațile in cazul acestui scenariu.