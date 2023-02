Gazprom crește tranzitul gazului rusesc către Europa prin Ucraina Furnizarea de gaze din Rusia catre Europa prin Ucraina a crescut miercuri dimineața pentru prima data in cateva saptamani, in condițiile in care diferențele de preț au devenit mai favorabile pentru a stimula fluxurile. Slovenia este unul dintre cumparatori de gaz rusesc. Gigantul rusesc Gazprom a declarat ca va livra 29,4 milioane de metri cubi (mcm) de gaz catre Europa prin Ucraina prin punctul de intrare Sudzha, in creștere fața de nivelul de marți de 24,5 mcm, scrie Reuters. Cu toate acestea, debitele sunt inca cu aproximativ 27% mai mici decat nivelurile de la inceputul sezonului de iarna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

