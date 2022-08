Livrarile de gaze din Rusia, principalul furnizor al Europei, sunt reduse in acest an, dupa ce o ruta a fost inchisa cand Moscova a trimis trupe in Ucraina in februarie si dupa ce sanctiunile au declansat o disputa cu privire la echipamentele conductei Nord Stream 1. Preturile gazelor au crescut in consecinta. “Preturile spot ale gazelor in Europa au ajuns la 2.500 de dolari (pentru 1.000 de metri cubi). Potrivit estimarilor conservatoare, daca o astfel de tendinta va persista, preturile vor depasi 4.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi in aceasta iarna”, a spus Gazprom. Preturile angro ale…