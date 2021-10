Stiri pe aceeasi tema

- Societatea rusa Gazprom a transmis ca va sista livrarea gazelor in Republica Moldova, daca guvernul de la Chisinau nu plateste integral datoria acumulata pentru volumele de gaze contractate in septembrie si octombrie, plus penalitațile, a relatat Agerpres . Negocierile dintre cele doua parti sunt in…

- Gazprom ar vrea un contract cu Republica Moldova pe 10 sau 20 de ani inainte. Dar pentru noi ar fi o capcana, pentru ca noi știm ca prețurile vor varia in timp. Aceasta declarație aparține fostului deputat PPDA, Igor Munteanu, și a fost expusa in cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la postul TVR.…

- Negocierile intre reprezentantii Gazprom si cei ai Guvernului de la Chisinau privind semnarea unui nou contract de livrare a gazelor naturale in Republica Moldova au fost fara rezultat, scrie presa rusa cu referire la surse de incredere.

- Chișinaul solicita ajutor de urgența din partea Uniunii Europene (UE), dupa ce exportatorul rus, controlat de stat, Gazprom și-a redus transporturile catre Republica Moldova, pe fondul unei crize globale de energie, scrie Financial Times, citata de ZDG.md. Potrivit Financial Times, fostul…

- Republica Moldova a solicitat ajutor tarilor UE dupa ce gigantul rus Gazprom si-a redus livrarile catre acest stat, noteaza Financial Times. Oficialii de la Chișinau nu sunt dispusi sa accepte noi termeni in contractul cu Gazprom, ce ar include preturi semnificativ mai mari și doreste aprovizionarea…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale Andrei Spinu susține o conferința de presa in care vorbește despre rezultatele negocierilor cu reprezentanții Gazprom privind livrarea gazelor catre Republica Moldova.

- Pentru a nu periclita livrarile de gaze pe termen scurt, autoritațile de la Chișinau au ajuns de acord cu Rusia cu privire la prelungirea contractului de livrarea de gaze intre MoldovaGaz și Gazprom pentru 1 luna. Anunțul a fost facut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, vicepremierul…

- Republica Moldova primește de la UE un ajutor nerambursabil de 745 milioane de lei. Uniunea Europeana se ține de cuvant și acorda acest sprijin financiar ca o recunoaștere a noii puteri democratice, instalate la Chișinau. Pe aceasta cale, Republica Moldova face un pas necesar de apropiere de structurile…