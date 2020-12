Gazprom anunță că a reluat lucrările la gazoductul Nord Stream 2 Gazprom a reluat vineri lucrarile la gazoductul controversat Nord Stream 2 care urmeaza sa transporte gaz natural din Rusia direct în Germania, au anunțat managerii proiectului, potrivit Moscow Times.

Gazoductul Nord Stream 2 reprezinta o investitie de 11 miliarde de dolari, finantata jumatate de Gazprom si jumatate de cinci companii europene (OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper si Shell).



Nord Stream 2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pâna la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

