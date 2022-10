Stiri pe aceeasi tema

- Compania de stat Energocom, cu care autoritațile din Republica Moldova vor sa inlocuiasca, potrivit Gazprom, operatorul controlat de gigantul rus, Moldovagaz, a obținut licența de la ANRE Romania și acum poate cumpara/vinde gaze naturale pe piața din Romania. Fii la curent cu cele mai noi…

- Concernul rus Gazprom fie ne va sista complet livrarile de gaze naturale de la 1 octombrie, fie va reduce volumele, prognozeaza expertul in domeniul energetic, Victor Parlicov. Expertul afirma ca trecerea la formula de iarna in formarea tarifului pentru gaze, care este una avantajoasa pentru Republica…

- Compania energetica de stat din Republica Moldova va plati vineri restul unui avans intarziat catre compania rusa Gazprom pentru livrarile de gaze naturale din septembrie, astfel incat gigantul gazelor sa nu intrerupa livrarile de la 1 octombrie, a declarat joi o sursa, potrivit Reuters. Moldovagaz…

- Solicitarea a fost anuntata de seful Moldovagaz, Vadim Ceban, intr-o postare pe Telegram, noul pret propus fiind de 26.675 lei moldovenesti (1.382 dolari) pe mia de metri cubi. ”Principalul factor care a necesitat acest pas a fost cresterea semnificativa continua a preturilor de achizitie”, a scris…

- Exista riscul ca concernul rus Gazprom sa inchida robinetul la gaz pentru Republica Moldova. Sau, chiar daca nu ne deconecteaza, chiar și in contractul actual, prețurile devin inaccesibile, a declarat șefa statului Maia Sandu in cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei, transmite Bani.md . Maia Sandu…

- Autoritațile de la Chișinau examineaza trei scenarii prin care am putea trece la iarna, in cazul in care nu se va putea ajunge la un numitor comun cu Gazprom, pentru semnarea altui contract de livrarea a gazelor naturale. Acestea au fost facute publice marți, 2 iulie de catre viceprim-ministrul, Andrei…

- Compania rusa Gazprom a sustinut vineri ca livrarea de catre Canada in Germania, in loc de Rusia, a unei turbine destinate gazoductului Nord Stream 1 este neconforma contractului, declaratie care sugereaza o accentuare a divergentelor dintre Moscova si Berlin asupra deciziei Rusiei de a diminua volumul…

- Republica Moldova va contracta un imprumut in suma de 300 de milioane de euro din partea Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru implementarea proiectului ”Securitatea furnizarii gazelor naturale”.