Gazprom a declarat luni forța majora in ceea ce privește livrarile de gaze catre Europa pentru cel puțin un client important incepand cu 14 iunie, potrivit unui document oficial citat de Reuters. Acest lucru inseamna ca Gazprom nu va mai furniza gaze acestui client. O sursa comerciala a declarat ca scrisoarea se referea la livrarile […] The post Gazprom a trimis o scrisoare-SOC: motivul pentru care NU va mai livra gaze catre un mare client first appeared on Ziarul National .