Gazprom a rezervat o capacitate de livrare prin gazoductul Yamal-Europe de 3 ori mai mare pentru noaptea de luni

- Andrei Nastase acuza Guvernul și pe vicepremierul Andrei Spinu de faptul ca ar fi semnat un contract pagubos cu Gazprom, in urma caruia, cetațeniii de pe malul drept al Nistrului ar fi nevoiți sa „plateasca și consumul celor din regiunea transnistreana”. Acesta mai susține ca scandalul legat de atribuirea…

- Romania primește toate cele 114.000 de doze de vaccin pediatric necesare pentru inceputul campaniei de vaccinare la copiii cu varste intre 5 și 11 ani, a anunțat coordonatorul vaccinarii, Valeriu Gheorghita. Potrivit medicului, in perioada 13 - 20 ianuarie s-au facut 2.841 de programari in…

- Președintele fondator al partidului Platforma DA, Andrei Nastase, s-a dezlanțuit la adresa guvernarii PAS. Nastase a calificat drept o „bataie de joc” modul in care a fost negociat contractul cu Gazprom și cere Procuraturii Generale sa verifice daca persoanele care au reprezentat interesele Republicii…

- „Contractul cu Gazprom privind livrarea gazelor naturale a fost negociat neprofesionist, netransparent, cu mare intarziere și in detrimentul intereselor consumatorilor”, declara reprezentanții Platformei DA, in contextul crizei energetice. In opinia formațiunii, Guvernul a demonstrat in cadrul negocierilor…

- Presedintele interimar al Platformei DA, ex-deputatul Dinu Plingau, solicita renegocierea contractului cu Gazprom si demisia ministrului Indrastructurii si Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Rectia vine in contextul in care Republica Moldova va plati mai mult pentru gazele naturale care vor fi livrate…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat grupului petrolier Rosneft sa prezinte, pana in luna martie, un proiect referitor la livrarea de gaze naturale Europei, un monopol detinut in prezent de grupul Gazprom, in contextul cererii crescute de gaze pe vechiul continent, transmite AFP. Potrivit…