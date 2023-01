Gazprom a raportat dezastrul secolului Exporturile de gaze rusești catre principalele sale piețe s-au micșorat cu 45,5% in 2022, arata cifrele gigantului gazier de stat Gazprom publicate pe 2 ianuarie, ele atingand cel mai scazut nivel de la inceputul secolului, in conditiile in care livrarile Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

- Exporturile de gaze rusești catre Europa prin conducte au scazut la un minim post-sovietic in 2022, deoarece cel mai mare client al sau a redus importurile in urma invaziei Ucrainei și ca urmare a faptului ca o conducta majora a fost avariata de explozii misterioase, au aratat datele Gazprom și calculele…

- Exporturile de gaze rusești catre țari din afara unui grup de foste republici sovietice s-au prabușit cu 45,5% in 2022, arata cifrele gigantului rus Gazprom, publicate luni și citate de agenția AFP. Gazprom a precizat intr-un comunicat ca exporturile in afara Comunitații Statelor Independente (CSI)…

- Uniunea Europeana, in mod traditional cel mai mare consumator de petrol si gaze din Rusia, a vorbit de ani de zile despre reducerea dependentei de energia rusa, dar Bruxelles-ul a luat serios acest lucru dupa ce Kremlinul a trimis trupe in Ucraina, in februarie. Directorul general al Gazprom, Alexei…

- Exporturile de gaze ale grupului rus Gazprom catre principalele sale piete externe aproape s-au injumatatit in 2022, atingand cel mai scazut nivel de la inceputul secolului, in conditiile in care livrarile in Europa au fost reduse semnificativ dupa invadarea Ucrainei, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

