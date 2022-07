Gazprom A OPRIT livrările de gaze! Se adâncesc problemele în Europa Temerile Europei par sa se adevereasca, iar in aceasta iarna, mai multe țari membre ale UE s-ar putea confrunta cu probleme la nivelul gazelor. Producatorul rus de gaze Gazprom a anunțat sambata ca a incetat sa mai furnizeze gaze vecinei Letonia, acuzand-o ca a incalcat condițiile de retragere a gazelor. Menționam faptul ca pana acum, Rusia a intrerupt deja livrarile de gaze catre Polonia, Bulgaria, Finlanda, Olanda și Danemarca, care au refuzat sa plateasca pentru gaz, in conformitate cu un ordin al președintelui Vladimir Putin care cere deschiderea de conturi in ruble la o banca rusa. Totodata,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a anunțat vineri ca va crește livrarile de gaze naturale catre Europa daca o turbina necesara pentru gazoductul Nord Stream 1, aflata in acest moment in Canada pentru reparații, va fi returnata, scrie Reuters.Turbina respectiva este reparata de catre Siemens in Canada, iar Ucraina se opune…

- Agențiile ruse de informații și-au intensificat eforturile de a sparge rețelele de calculatoare ale SUA și ale guvernelor aliate și au desfașurat mai multe operațiuni de spionaj cibernetic asupra acestora pentru a culege informații de cand a inceput razboiul din Ucraina, arata un raport al companiei…

- Rusia ar putea intrerupe complet furnizarea de gaze naturale catre Europa, deoarece incearca sa-și consolideze influența politica in contextul crizei din Ucraina, a declarat miercuri șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care a avertizat ca Europa trebuie sa ia acum masuri, relateaza Reuters…

- Uniunea Europeana a elaborat un plan de inlocuire a gazului din Rusia pentru a scapa de dependența energetica, a declarat comisarul european pentru piața interna Thierry Breton, conform postului germn de radio Deutsche Welle (DW). Conform comisarului, in prezent UE importa din Rusia 155 de miliarde…

- De astazi, 1 iunie, Gazprom va intrerupe livrarile de gaze naturale catre Orsted (Danemarca) si Shell Energy, care furnizeaza o parte din gaze Germaniei, deoarece nu au platit in ruble pentru gazele livrate in aprilie, a anuntat marti compania rusa, scrie Agerpres . Gazprom Export a cerut clientilor…

- Romania, alaturi de alte 12 state membre UE au anunțat luni ca "nu exclud nicio optiune in acest stadiu" dar ca vor sa studieze mai intai propunerile de reforma prezentate liderilor UE dupa dialogul cetatenesc. Cele 13 țari care se opun au atras atenția asupra riscului unei "pierderi de energie" si…

- Ședința de criza la nivelul Uniunii Europene. Ministrii Energiei din statele membre UE se reunesc luni, 2 mai, de urgența, pentru a gasi o rezolvare la situația privind gazul rusesc pe care Putin spune ca-l va livra doar daca va fi platit in ruble.Blocul comunitar se straduieste sa vina cu…

- Ministrii Energiei din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc luni in sedinta de criza, in contextul in care blocul comunitar se straduieste sa vina cu un raspuns comun la solicitarea Moscovei potrivit careia cumparatorii europeni trebuie sa plateasca in ruble pentru gazele naturale rusesti,…