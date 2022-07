Gazprom a oprit furnizarea de gaze către Letonia Gigantul energetic rus Gazprom declara ca a suspendat aprovizionarea cu gaze a Letoniei – cea mai recenta tara din UE supusa la astfel de actiuni, pe fondul tensiunilor din cauza Ucrainei. Gazprom a acuzat Letonia de incalcarea conditiilor de cumparare, dar nu a oferit detalii despre aceasta presupusa incalcare. Letonia se bazeaza pe Rusia pentru importurile de gaze naturale, dar guvernul afirma ca nu se asteapta ca decizia Gazprom sa aiba un impact major. (Rador/ FOTO radioiasi.ro) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

