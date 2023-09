Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom este responsabil pentru mai mult de jumatate din cresterea importurilor de gaze ale Chinei in acest an, a anuntat directorul general al grupului energetic rus, Alexei Miller, fara a prezenta cifre, transmite Reuters.

- Zhongrong International Trust Co., care la sfarsitul anului 2022 gestiona active in valoare de 108 miliarde de dolari, a ratat platile pentru zeci de produse de la sfarsitul lunii trecute, starnind temeri ca sistemul financiar al Chinei ar putea fi expus riscului de contagiune din cauza unei crize prelungite…

- Grupul german de inginerie si tehnologie Siemens a constatat o modificare a comportamentului de investitii cu privire la China in randul unor clienti, pe fondul cresterii tensiunilor intre Washington si Beijing, a declarat joi directorul general Roland Busch, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Presedintele american Joe Biden a semnat miercuri un ordin executiv prin care declara urgența naționala și care limiteaza anumite investitii americane in China in tehnologii considerate sensibile si cere companiilor sa obtina o notificare guvernamentala prealabila inainte de a investi in alte sectoare…

- Qatarul ar urma sa-si asigure al doilea mare acord de aprovizionare cu gaze cu o firma de stat din China in mai putin de un an, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, scrie Agerpres.China National Petroleum Corporation (CNPC) si QatarEnergy ar urma sa semneze marti…

- Alphabet, compania mama a Google, si-a avertizat angajatii cu privire la modul in care folosesc chatboturile, inclusiv propriul sau Bard, in timp ce promoveaza programul in intreaga lume, au declarat patru persoane familiarizate cu problema, transmite Reuters. Grupul si-a sfatuit angajatii sa nu introduca…