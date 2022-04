Gazprom a dublat prețul gazelor vândute către Republica Moldova Prețul gazelor naturale vandute de Rusia catre Republica Moldova a crescut de mai mult de doua ori, pana la 1.193 dolari pe mia de metri cubi pentru luna aprilie, a anunțat Vadim Ceban, șeful companiei Moldovagaz, citat de Reuters . Fosta republica sovietica a platit un preț de 547 de dolari pe mia de metri cubi in luna martie. Moldova a semnat cu gigantul rus Gazprom in octombrie 2021 un contract pe cinci ani. Variație in funcție de burse Conform ințelegerii, prețul gazelor variaza in fiecare luna in funcție de prețul de pe bursa al gazelor și petrolului. Ceban a anunțat luna trecuta ca, din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

