In scrisoare se spune ca Gazprom, care detine monopolul exporturilor de gaze rusesti prin conducte, nu si-a putut indeplini obligatiile de furnizare din cauza unor circumstante ”extraordinare”, in afara controlului sau. Grupul a precizat ca masura de forta majora, o clauza invocata atunci cand o afacere este lovita de ceva ce nu poate fi controlat, a intrat in vigoare pentru livrarile incepand cu 14 iunie. O sursa comerciala a spus ca scrisoarea se refera la livrari prin conducta Nord Stream 1, o ruta majora de aprovizionare catre Germania si nu numai. Gazprom nu a avut niciun comentariu imediat.…