Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile europene la gazele naturale au scazut deja luni, dupa ce Germania, cel mai mare importator de gaze, a anunțat ca și depozitele sale vor fi umplute mai repede decat era planificat, scrie Bloomberg . Uniunea Europeana este pe cale sa iși atinga obiectivul de umplere a depozitelor de gaz cu doua…

- Nu mai departe de acum cateva saptamani, Comisia Europeana cauta solutii pentru a impune un plafon de pret pentru gazul importat din Rusia. A fost nevoie ca Gazprom sa-si „flexeze" doar putin muschii taind livrarile de pe Nord Stream 1, ca toata Europa sa intre intr-o panica generalizata, sa incepem…

- Noua lovitura pentru aprovizionarea cu gaze vine intr-un moment de mare tensiune, cand Rusia si Occidentul schimba lovituri economice ca raspuns la actiunile militare ale Moscovei in Ucraina. Uniunea Europeana a acuzat Rusia ca recurge la santaj energetic, in timp ce Kremlinul spune ca intreruperea…

- Grupul rus Gazprom a anuntat luni ca va opri, pentru mentenanta, o alta turbina din cadrul gazoductului Nord Stream 1, ceea ce inseamna o noua reducere drastica a livrarilor de gaze rusesti spre Europa, informeaza Reuters si AFP. Gazprom a precizat ca, incepand de miercuri, livrarile de gaze via Nord…

- Uniunea Europeana va anunta miercuri planuri de urgenta privind diminuarea cererii de gaze in urmatoarele luni, avertizand tarile ca fara reduceri semnificative in prezent nu vor reusi sa-si asigure combustibilul in urmatoarea iarna, daca Rusia opreste livrarile, transmite Reuters. Europa se grabeste…

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in septembrie au crescut cu peste 5 dolari dolari, sau cu 5,1%, pana la 106,27 dolari pe baril, dupa un avans de 2,1% consemnat vineri. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) cu livrare in august au avansat cu5,01 dolari…

- In scrisoare se spune ca Gazprom, care detine monopolul exporturilor de gaze rusesti prin conducte, nu si-a putut indeplini obligatiile de furnizare din cauza unor circumstante ”extraordinare”, in afara controlului sau. Grupul a precizat ca masura de forta majora, o clauza invocata atunci cand o afacere…

- Ambasadorul Rusiei in Uniunea Europeana, Vladimir Cijkov, a amenintat ca va opri complet Nord Stream 1, motivand sistarea prin intarzierile la reparația turbinelor. Totodata, acesta a acuzat compania germana Siemens de situația provocata dupa ce a parasit piața rusa. „Ambasadorul a explicat ca performanta…