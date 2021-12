Gazprom a aruncat în aer preţul la gaze Gazul intrat in Romania in octombrie a avut uluitorul pret de 612 dolari pe mia de metri cubi, cu aproape 90% mai mare fata de cel din septembrie si de 3,4 ori mai scump fata de cel din perioada similara a anului trecut. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor naturale in Europa a atins marti un nou nivel record, stimulat de cererea din sezonul de iarna dar si de tensiunile geopolitice dintre principalul furnizor al Europei, Rusia, si clientii sai, informeaza AFP. La hub-ul de gaze TTF din Olanda, pretul european de referinta a ajuns in jurul…

- La hub-ul de gaze TTF din Olanda, pretul european de referinta a ajuns in jurul orei 10:20 GMT la nivelul record de 162,775 euro pentru un Megawatt-ora, adica o crestere de peste 10% comparativ cu pretul inregistrat luni seara, si peste precedentul record stabilit in data de 6 octombrie. Pe piata din…

- Prețul gazelor crește in continuare atat timp cat cererea este mai mare decat oferta, spun experții in energie. Pe bursa se vinde acum mai scump cu 40%.Piața nu are o oferta mai mare decat cererea, iar gazele nu se pot ieftini. Pe bursa Romana de Marfuri, gazele naturale cu livrarea in primul trimestru…

- Pretul de referinta in Europa la gaze naturale a trecut peste pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, in timp ce exportatorii inregistreaza profituri record. Prețurile la gaze au crescut, inaintea unei serii de licitatii pentru rezervarea de capacitati de transport prin conducte care vor fi un…

- In Moldova au inceput livrarile de gaze in baza noului contract cu Gazprom, a declarat pentru TASS Alexandr Barbov, Secretarul de presa al intreprinderii ruso-moldovenești Moldovagaz. "Livrarile de gaze catre Moldova in baza noului contract au inceput. Prețul sau in noiembrie este determinat de formula…

- Costurile cu energia au crescut masiv in acest an, atat in Romania, cat și in restul Europei, ca urmare a revenirii economice și a costurilor cu certificatele de emisii. Premierul Florin Cițu a anunțat sambata ca ia in calcul reducerea taxei pe valoarea adaugata (TVA) de la 19% la 5% la energia electrica…

- Rata anuala a inflației s-a ridicat la 6,3% in luna septembrie, in urcare fața de 5,3% in luna august, potrivit datelor prezentate marți de catre Institutul Național de Statistica (INS). Fața de septembrie 2020, marfurile nealimentare s-au scumpit cu 8,71%, cele alimentare cu 4,26%, iar prețurile serviciilor…