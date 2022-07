Compania rusa Gazprom a declarat luni forța majora in ceea ce privește livrarile de gaze catre Europa pentru cel puțin un client important incepand cu 14 iunie, potrivit unui document oficial citat de Reuters. In document, Gazprom arata ca nu iși poate indeplini obligațiile de furnizare din cauza unor circumstanțe „extraordinare” care nu țin de ea. […] The post Gazprom a anunțat un mare client european ca nu ii va mai livra gaze și a invocat „forța majora”. Cui i-a fost adresat documentul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .