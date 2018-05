Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a adoptat, joi, o decizie prin care impune grupului rus Gazprom o serie de obligatii care raspund preocuparilor Executivului european in ceea ce priveste concurenta si permit fluxul liber al gazelor naturale la preturi competitive pe pietele gazelor naturale din Europa Centrala si…

- Romania nu-si poate permite sa renunte la proiectele finantate de UE România nu îsi poate permite luxul de a renunta la proiecte ale Uniunii Europene , avertizeaza comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu. La Bacau, în cadrul unui dialog cu cetatenii despre…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, considera ca programul de guvernare isi arata roadele, in conditiile in care, potrivit datelor Eurostat, cresterea economica a Romaniei in primul trimestru este peste media europeana iar mai mult de un milion de romani au iesit din zona de saracie severa si risc de…

- Ai 18 ani? Vrei sa descoperi Europa? Atunci ești candidatul ideal pentru a participa vara aceasta la o noua inițiativa a Uniunii Europene. In iunie 2018, Comisia Europeana va selecționa pana la 15.000 de tineri entuziaști care vor fi norocoșii beneficiari ai unui permis de calatorie cu care vor putea…

- La finele lunii martie a avut loc in București conferința „Dezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC. Oportunitați de finanțare din domeniul agriculturii și dezvoltarii rurale“, organizata de EurActiv Romania cu sprijinul Uniunii Europene. Conferința a facilitat discuții și dezbateri printre beneficiarii…

- Politica de coeziune a UE trebuie sa reprezinte și pe mai departe cel puțin o treime din bugetul UE dupa 2020 și sa vina in ajutorul tuturor regiunilor europene. Reducerea fondurilor alocate acesteia risca sa adanceasca decalajele in Europa și ar compromite viitorul Uniunii Europene. Acest mesaj a fost…

- Polonia a transmis CE ca nu renunta la modificarile legilor justiției spunand ca reforma sistemului judiciar a restabilit echilibrul intre puterile statului, scrie EUObserver. In raspunsul transmis de Varșovia se arata ca “reformele … au restabilit echilibrul necesar intre puterile executive, legislative…

- In urma Comunicarii publicate de catre Comisia Europeana 'Un nou cadru financiar multianual, modern si capabil sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa anul 2020' prin care se propun noi conditionalitati pentru accesarea fondurilor europene din urmatorul exercitiu financiar,…