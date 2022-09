Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj a fost inștiințat oficial de catre Federația Romana de Fotbal privind desfașurarea, pe Cluj Arena, a ambelor meciuri de pregatire pe care naționala de fotbal U21 a Romaniei le-a programat in perspectiva desfașurarii Campionatului European de Fotbal U21 din 2023. Astfel, stadionul…

- Gazonul de pe Cluj Arena se afla intr-o stare deplorabila inaintea jocului dintre U Cluj si Sepsi Universitatea Cluj și Sepsi Sfantu Gheorghe, care vor disputa astazi, de la ora 17:00, un meci din cadrul etapei cu numarul 6. Gazonul se prezinta intr-o stare groaznica, dupa ce in weekend s-a desfașurat…

- Consiliul Județean Cluj anunța ca au fost finalizate lucrarile de inlocuire a suprafețelor de gazon deteriorate ale stadionului Cluj Arena, conform contractului incheiat intre forul administrativ județean și societatea Untold SRL.Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a declarat ca ”stadionul…

- Mircea Lucescu (77 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, bifeaza maine seara borna 286, distanțandu-se la șefia topului european de Ferguson și Wenger. Romanul cauta și o revanșa in Liga Campionilor cu Benfica. Il Luce a ajuns doar la un pas de a juca din nou in grupele Ligii cu Dinamo Kiev. Ultimul…

- Consiliul Județean Cluj a transmis Federației Romane de Fotbal acceptul privind organizarea, in data de 17 noiembrie 2022, pe stadionul Cluj Arena, a meciului amical de fotbal dintre selecționatele Romaniei și Sloveniei.

- Romania va avea prima pista olimpica de canotaj. Sportivii noștri vor putea sa se antreneze sau sa concureze pe Lacul Pantelimon, avand in vedere ca Federația Romana de Canotaj impreuna cu Primaria Orașului Pantelimon au demarat procedurile pentru a implementa acest proiect. Existența unei piste ar…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat pe site-ul oficial ca l-a demis pe Bogdan Lobonț (44 de ani), selecționerul naționalei U20. Printr-un comunicat emis pe site, FRF a precizat ca fostul portar a plecat dupa un an de la naționala sub 20 de ani. Bogdan Lobonț, demis de la Romania U20 In mandatul sau,…