Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat a fost finalizat gazoductul Ungheni - Chisinau, însa nu a fost facuta o inaugurare. Premierul susține ca va exista posibilitatea furnizarii de gaze din România în Republica Moldova. HotNews.ro a aratat recent ca proiectul a fost finalizat, însa…

- Gazoductul Ungheni - Chișinau va fi dat in exploatare in mai puțin de o luna. La etapa curenta, prin gazoduct vor putea fi livrate 1,5 mln m3 de gaze pe zi, iar la inceputul iernii vor fi livrate 2-3 mln m3 de gaze pe zi. Totodata, incepand cu anul viitor, dupa instalarea stației de comprimare si reglare…

- RE/MAX, lider mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, anunța extinderea operațiunilor RE/MAX Romania și in Republica Moldova, unde a semnat deja primul contract de franciza cu un birou – RE/MAX Invest, din Chișinau. Pana la finele acestui an, managementul RE/MAX…

- Ministrul Apararii Nicolae Ionel Ciuca a fost prezent, sambata, la repatrierea Detașamentului medical ce vine din Republica Moldova, la finalul misiunii. „Un ajutor firesc acordat fraților de peste Prut”, a spus ministrul, potrivit Mediafax.Ciuca a intampinat, sambata, la Vama Albița, cadrele…

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata ca, in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei va declara neconstitutionala legislatia privind starea de alerta, Guvernul va emite o ordonanta de urgenta. „Vom emite o reglementare de tip ordonanta de urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor…