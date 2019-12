Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat duminica, intr-o emisiune la televiziunea de stat, ca proiectele gazoductelor Nord Stream 2 si TurkStream vor fi finalizate, in pofida sanctiunilor decise de SUA, el precizand ca Moscova planuieste sa raspunda acestor masuri, transmite Reuters, preluand…

- Presedintele american Donald Trump a promulgat legea ce impune sanctiuni companiilor implicate in construirea gazoductului rus Nord Stream 2, proiect aflat in miezul unei batalii economice si geopolitice intre SUA si Europa, informeaza AFP, citata de Digi24.ro .

- Donald Trump a promulgat vineri crearea unei Forte a Spatiului ce va fi insarcinata sa asigure dominatia Statelor Unite pe acest nou teren de razboi, ratificand o lege de finantare militara care acorda un buget de 738 miliarde de dolari apararii americane, relateaza France Presse, citata de AGERPRES.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca, in discutia avuta in ajun cu omologul sau american Donald Trump la Casa Alba, a exclus renuntarea la achizitia sistemului de aparare antiaeriana rusesc S-400, transmite dpa. 'Este exclus sa abandonam S-400 si sa ne intoarcem spre (rachetele…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri ca tara sa 'nu va face nimic' in ceea ce priveste ancheta in curs de desfasurare in SUA in vederea destituirii presedintelui Donald Trump, suspectat ca a exercitat presiuni asupra Kievului pentru a cauta informatii compromitatoare…

- Hunter Biden, a carui activitate profesionala in Ucraina a pus intr-o lumina proasta campania electorala a tatalui sau, fostul vicepresedinte american Joe Biden, a negat marti ca ar fi comis vreo activitate ilegala, dar a recunoscut o "eroare" politica, potrivit Agerpres."Am facut o eroare?…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri demisia lui Kevin McAleenan, secretarul interimar pentru Securitate Interna, care a precizat ca va comunica saptamana viitoare numele inlocuitorului, informeaza postul CNN, potrivit Mediafax.McAleenan ocupa aceasta funcție din luna aprilie,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca nu s-a intalnit niciodata cu doi dintre asociații avocatului Rudy Giuliani, oamenii de afaceri Lev Parnas și Igor Fruman, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Marcel Ciolacu da carțile pe fața: Sfarșitul PSD…