Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel l-a asigurat luni pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca țara sa va ramâne un teritoriu de tranzit al gazelor catre Europa dupa finalizarea gazoductului Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania ocolind Ucraina, potrivit AFP.„Pentru noi, Ucraina…

- Președintele rus Vladimir Putin considera ca președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, a transferat Ucraina „sub control extern deplin”. Putin considera ca omologul sau „și-a dat țara sub control extern deplin” și „problemele cheie ale vieții Ucrainei sunt rezolvate nu la Kiev, ci la Washington”…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, nu vede cu ochi buni stabiliarea unui contact direct intre Bruxelles si Moscova, in conditiile in care Rusia „nu a aratat nicio intentie de a-si schimba politica” in urma anexarii peninsulei Crimeea.

- Suntem ''pe drumul cel bun'', a indicat Merkel, adaugand ca a convenit cu Biden ca este ''indispensabil'' ca Ucraina sa ramana implicata in tranzitul gazelor rusesti catre Europa.Insa, mai spune sefa guvernului german, subiectul Nord Stream 2 a fost abordat pe scurt la aceasta prima intrevedere a sa…

- Germania nu va furniza arme Ucrainei pentru ca Rusia sa nu paraseasca formatul de negocieri 'Normandia' (Franta, Germania, Ucraina si Rusia) cu privire la Donbas (estul Ucrainei), a dat de inteles miercuri ministrul de externe german Heiko Maas intr-o conferinta de presa sustinuta la Berlin in finalul…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu ca doreste ca Germania sa furnizeze Ucrainei arme pe fondul conflictului pe care Kievul il duce in estul tarii cu separatistii sustinuti de Rusia, transmite dpa, preluata de Agerpres. Declaratia presedintelui ucrainean pentru Frankfurter Allgemeine…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu ca doreste ca Germania sa furnizeze Ucrainei arme pe fondul conflictului pe care Kievul il duce in estul tarii cu separatistii sustinuti de Rusia, transmite dpa. Declaratia presedintelui ucrainean pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung redeschide…

- Trupele Flotei Nordului, ale districtelor militare Sud si Vest din Federatia Rusa, care au participat la recenta verificare a pregatirii de lupta, au revenit la bazele lor permanente, au raportat joi comandantii respectivelor districte intr-o reuniune cu seful Statului Major al armatei ruse, Valeri…