Gazoductul BRUA se apropie de finalizare

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internationala a Dunarii este marcata in fiecare an pe 29 iunie in toate tarile riverane. 81 de milioane de oameni din tarile riverane sarbatoresc impreuna Ziua Dunarii pentru a marca dorinta comuna, a autoritatilor si cetatenilor, de a coopera pentru protejarea si utilizarea responsabila a resurselor…

- CFR Calatori discuta pentru reluarea transportului feroviar cu Austria, Bulgaria, Moldova si Ucraina. Circulația trenurilor internaționale care leaga Romania de Ungaria și Austria s-ar putea relua de...

- Demult, conducerea Spitalului raional Ungheni ravnea la un videobronhoscop și iata ca visul s-a realizat, grație lui Nicanor Buzovoi, directorul general al SRL ”Agrosfera-BM” din Pirlița. Recent dansul a donat videobronhoscopul din propria-i inițiativa. ”Daca avem posibilitatea sa o facem, de ce sa…

- Proprietarii mall-urilor cer Guvernului redeschiderea acestora, intrucat pierderile financiare inregistrate in urma masurilor luate in timpul pandemiei de COVID-19 sunt enorme, iar zeci de mii de angajați au de suferit ca urmare. Noua proprietari de centre comerciale din București și 24 de orașe regionale…

- CasPrecizam, ca la momentul actual CNAS aplica 12 acorduri internaționale in domeniul securitații sociale, semnate cu urmatoarele state: Romania, Portugalia, Bulgaria, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia, Lituania, Germania, care prevad aceleasi tipuri de

- Investitiile planificate de Transgaz in urmatorii zece ani pentru extinderea retelei de transport al gazelor naturale au o valoare cumulata de 4,12 miliarde euro, cel mai important proiect fiind BRUA, ce prevede realizarea infrastructurii necesare transportului de gaze naturale pe coridorul Bulgaria…

- Aproximativ 240 de cetateni moldoveni care erau blocati in autocare la frontiera Frantei cu Germania si-au reluat drumul spre tara de origine, urmand sa traverseze inclusiv Romania, anunta Ambasada Republicii Moldova din Paris, citata de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Autocarele vor…

- Proiectul BRUA reprezinta o adevarata "autostrada" a gazelor, destinata asigurarii independentei zonei de importurile rusesti. Gazoductul este conceput pentru a face posibila circulatia gazelor in ambele sensuri, intre Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria si are o valoare de 480 milioane de euro.…