Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul gazoductului BRUA, fazele 1 si 2, si infrastructura de transport Marea Neagra Podisor sunt proiecte prioritare ale Initiativei celor Trei Mari I3M in domeniul Energiei, iar pentru viitor poate fi avuta in vedere retehnologizarea depozitelor de inmagazinare, potrivit Ministerului Energiei si…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, i-a asigurat miercuri pe reprezentantii conducerii Fondului de Investitii al Initiativei celor Trei Mari (FI3M) ca Romania isi respecta angajamentele fata de obiectivele Initiativei, angajament reconfirmat prin actualul Program de guvernare. …

- Romgaz analizeaza posibilitatea de a prelua o participatie de 15-20% din proiectul Neptun din Marea Neagra, a anuntat Adrian Volintiru, directorul general al Romgaz. Acesta spune ca pe 18 noiembrie, consultantul care se ocupa de exitul Exxon din Romania a contactat producatorul roman de gaze pentru…

- Romgaz ar trebui sa analizeze oportunitatea de a prelua participatia ExxonMobil in proiectul Neptun din Marea Neagra, in cazul in care americanii se vor retrage, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de profil. "Evident…

- Romgaz ar trebui sa analizeze oportunitatea de a prelua participatia ExxonMobil in proiectul Neptun din Marea Neagra, in cazul in care americanii se vor retrage, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de profil. "Evident…

- Romgaz ar trebui sa analizeze oportunitatea de a prelua participatia ExxonMobil in proiectul Neptun din Marea Neagra, in cazul in care americanii se vor retrage, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de profil, relateaza Agerpres.Citește…

- Premierul Ludovic Orban a dat un semnal, miercuri, investitorilor din sectorul energetic, precizand ca noul Guvern va cauta solutii cat mai rapide pentru deblocarea proiectelor majore de extractie a gazelor din Marea Neagra. El a fost prezent la preluarea mandatului de ministru al Economiei,…

- Romania are mare nevoie sa redobandeasca increderea investitorilor, in contextul in care sectorul energetic are nevoie de investitii de zeci de miliarde de euro, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Economiei, Mediului de Afaceri si Energiei, Virgil Popescu, fiind audiat de comisiile reunite din…