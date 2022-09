Stiri pe aceeasi tema

- Conducta Nord Stream 1 ar putea fi scoasa definitiv din uz ca urmare a incidentului in care a fost implicata, anunța surse guvernamentale germane, citate de Sky News. Temerile ca gazoductul Nord Stream 1 ar putea fi inutilizabil pentru totdeauna, in urma unor scurgeri majore in Marea Baltica, sunt…

- Gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania, a suferit o scurgere „periculoasa” de gaze in Marea Baltica, au anunțat luni operatorul gazoductului și autoritațile daneze, scrie digi24.ro.

- Ministrul german de interne, Nancy Faiser, a declarat ca autoritațile germane sunt pregatite sa accepte dezertori din armata rusa și opozanți ai regimului Putin. Un interviu cu ea a fost publicat de ziarul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Inainte ca Rusia sa anunțe „mobilizarea parțiala”, RFG…

- Pretul energiei germane pentru anul 2023, punctul de referinta european, a depasit 1.000 de euro (993 de dolari) pentru prima data in istorie pe masura ce criza energetica din regiune se intensifica, a raportat Bloomberg. Miscarea vine dupa ce vinerea trecuta preturile din Germania si Franta au crescut…

- Legislatia, care va intra in vigoare in aproximativ o saptamana si va ramane initial in vigoare timp de sase luni, presupune ca institutiile publice, de la primarii pana la salile de asteptare ale cailor ferate, sa nu fie incalzite la mai mult de 19 grade Celsius si caloriferele din coridoare, foaiere,…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a vorbit despre „Operatiunea Speciala Militara” a Rusiei care arata exagerarile legate de potentialul militar al armelor produse in Germania, care, conform lui „se strica pe campul de lupta”.

- O taxa pe gaze, care trebuia sa intre in vigoare din octombrie, a fost avuta in vedere ca un instrument de colectare de fonduri de la toti consumatorii de gaze, pentru a sprijini importatorii de gaze care se confrunta cu cresterea preturilor din cauza scaderii fluxurilor de gaze rusesti. Surse din industrie…

- Autoritatile germane au descoperit o retea de hackeri, banuita de legaturi cu Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB), care a patruns in sistemele cibernetice ale companiilor de alimentare cu electricitate si apa din Germania, relateaza Tagesschau.de.