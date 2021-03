Stiri pe aceeasi tema

- Gaziantep a învins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-1), echipa Genclerbirligi, într-un meci din etapa a XXVIII-a campionatului turc de fotbal SuperLig.Oaspetii au condus cu 1-0, dupa golul reusit de Sandro Lima, în minutul 18. Fosta echipa a lui Marius Sumudica…

- Galatasaray a invins-o pe Gaziantep, scor 2-1 in deplasare, in runda cu numarul 22 din campionatul Turciei. Alex Maxim a marcat golul gazdelor, din penalty. Fosta echipa pregatita de Marius Șumudica a rezistat o repriza in confruntarea cu trupa lui Terim. Dupa pauza, Henry Onyekuru a ieșit in evidența…

- Conform publicației Karadenizgazete, Alexandru Maxim (30 de ani) este dorit de fostul selecționer al Turciei, Abdullah Avci, antrenorul celor de la Trabzonspor, locul șapte din prima liga. Dupa plecarea lui Marius Șumudica, Alexandru Maxim ar putea fi urmatorul roman care sa paraseasca Gaziantep. ...

- Rizespor, noua echipa a lui Marius Șumudica, are meci tare cu Gaziantep, chiar fosta echipa a tehnicianului roman. Șumi nu va sta pe banca, urmand sa ia contact cu echipa abia de vineri. Meciul in care Alexandru Maxim și Toșca sunt titulari poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro. Tehnicianul…

- Gaziantep a fost eliminata de Konyaspor in optimile Cupei Turciei, scor 1-2. La primul meci jucat de Gaziantep dupa desparțirea de antrenorul roman Marius Șumudica, echipa lui Toșca și Maxim a suferit un eșec. A pierdut cu Konyaspor, scor 1-2, și parasește Cupa Turciei in faza optimilor de finala. Golurile…

- Fotbalistul roman Alexandru Maxim a marcat golul echipei Gaziantep, antrenata de Marius Sumudica, invinsa cu scorul de 2-1 de Sivasspor, sambata, in deplasare, in etapa a 18-a a campionatului Turciei. Gaziantep a incheiat astfel o serie de 15 jocuri consecutive fara infrangere - 8 victorii si 7 egaluri.…

- Mijlocasul Alexandru Maxim a marcat doua goluri in meciul castigat cu 4-0 de Gaziantep FK, echipa antrenata de Marius Sumudica, pe terenul lui Kasimpasa, miercuri, in etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Turciei. Maxim a deschis scorul in minutul 9, din penalty, apoi a punctat in min. 25. Celelalte…

