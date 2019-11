Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Gorbaciov a declarat ca pentru destramarea URSS se fac vinovați autorii puciului din august 1991 și cei care au profitat de slabirea pozițiilor președintelui Uniunii Sovietice.Fostul președinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a povestit intr-un interviu oferit revistei germane…

- „Ar fi o greseala sa subminam NATO. Fara Statele Unite, nici Germania, nici Europa nu vor fi capabile sa se protejeze efectiv”, a scris Mass intr-un editorial publicat online de Der Spiegel, citeaza Reuters. Maas a sustinut apelul lui Macron pentru consolidarea capacitatii de aparare a Europei.…

- Daca Zidul nu ar fi cazut in urma cu exact 30 de ani si daca RDG si-ar fi sarbatorit ce-a de-a 70 aniversare, "ce ati fi devenit?", a intrebat-o saptamanalul Der Spiegel pe Merkel. "In mod cert, noi nu ne-am fi intalnit", a raspuns Angela Merkel, care a crescut in regiunea Brandenburg, in fosta RDG.…

- Mihail Gorbaciov a avertizat ca Europa ramane divizata chiar si dupa ce au trecut 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, transmite agentia EFE. ''Oamenii sperau ca divizarea Europei s-a incheiat. Sperau ca Europa va fi casa noastra comuna. Acum suntem departe de a aduce aceste sperante…

- Fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov a atras atentia, intr-un interviu pentru BBC transmis luni, ca tensiunile dintre Rusia si Occident si posibilitatea ca cele doua parti sa renunte la tratatele privind armele nucleare reprezinta un "pericol urias", potrivit DPA. Gorbaciov, ultimul…

- Intitulata "Viitorul lumii globale", opera fostului lider, acum in varsta de 88 de ani, urmeaza sa fie lansata in plan mondial, pe 23 septembrie in Germania si pe 2 octombrie in Franta, la Flammarion."Politica mondiala se afla pe o panta extrem de periculoasa (...) Activitatile militare…

- Ajuns europarlamentar, fostul presedinte Traian Basescu pledeaza pentru o pozitie comuna in politica externa, pentru ca Uniunea Europeana sa faca fata globalizarii si sa fie un pol de putere alaturi de SUA, China si Rusia. Basescu a avut luni o intervenție in Parlamentul European de la Strasbourg.CITESTE…

- Birourile de votare din Saxonia si Brandenburg s-au deschis duminica dimineata, 5,4 milioane de persoane urmand sa aleaga parlamentele regionale din aceste doua landuri germane. In conditiile in care campania electorala s-a incheiat vineri, sondajele arata ca partidul anti-imigratie Alternativa pentru…