- Dragii noștri cititori, echipa Gazeta Damboviței va mulțumește pentru faptul ca in fiecare zi, in ultimii 8 ani, alegeți ca Post-ul Gazeta Damboviței, un sfert de milion de cititori in prima luna a anului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Peste un sfert de milion de oameni au semnat o petitie prin care se cerea anularea spectacolului pirotehnic din Sydney de Anul Nou. Primarul spune insa ca show-ul nu poate fi anulat, relateaza The Sydney Morning Herald, scrie news.ro.Petitia a fost initiata in urma cu sase saptamani si cerea…

- Aproximativ 225.000 de persoane, cetateni romani si straini, au tranzitat punctele de trecere a frontierei in ultimele 24 de ore, peste 134.000 dintre acestea pe sensul de intrare in tara. Cel mai tranzitat punct a fost Nadlac II Autostrada, pe unde au trecut circa 46.000 de persoane.In ultimele…

- Fostul șef al „Doi și’un sfert”, Gelu Oltean, a fost arestat preventiv, sub acuzația de complicitate la trafic de droguri Post-ul Fostul șef al „Doi și’un sfert” organiza reuniuni de consum de droguri in Dambovița, la Racari apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, ascunsa pe corpul unei femei, cetațean roman, suma totala de 242.000 euro, a carei legalitatea nu a putut fi justificata. In data de 04.12.2019, ora 20.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat,…

- La 30 de ani de la Revoluția de Catifea, cehii sunt iarași in strada. Peste 250.000 de oameni au ieșit la sfarșitul saptamanii trecute la Praga pentru a cere demisia premierului Andrej Babis, un om cu radacini in trecutul comunist, care este acuzat de corupție. Benjamin Roll, unul dintre organizatorii…

- Vizita lui Igor Dodon in Japonia, la Ceremonia de incoronare a Imparatului Naruhito, a costat bugetul statului aproape 256.000 de lei, scrie TV8. Totuși, in raspunsul președinției se arata ca o parte din cheltuieli a fost acoperita de partea japoneza.